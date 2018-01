Petekindje ontdekt mee lichaam flatbewoner 02u31 0 Hemiksem Er is nog steeds geen uitsluitsel over de doodsoorzaak van 43-jarige Leopold Van Hove. Hij werd donderdagnamiddag levenloos aangetroffen in zijn woning in Hemiksem. Vermoedelijk gaat het om een co-vergiftiging, maar dat kan nog niet officieel bevestigd worden. Bij vrienden en buren heerst er onbegrip: "Hij was nog zo jong, dit komt enorm hard aan."

Leopold 'Leo' Van Hove werd donderdagnamiddag rond 15.50 uur levenloos aangetroffen in zijn appartement in de Lindelei in Hemiksem. De 43-jarige man, die in Kessel is grootgebracht, woonde daar alleen. Nadat het al even stil bleef in het appartement werd het lichaam aangetroffen door een buurman en goeie vriend.





Geen beweging

"Ik had al enige tijd niets meer gehoord van Leo en ik merkte ook geen beweging meer in zijn appartement", herbeleeft de buurman, die liever niet met naam in de krant komt. "Dat ik hem daar zo aantrof, was wel het laatste dat ik verwachtte. Ik ben er nog steeds volledig ondersteboven van. Leo's petekindje was er ook bij toen we hem ontdekten, wat een nachtmerrie."





Erg geliefd

"Leo was hier heel geliefd in de buurt. Alle bewoners zijn erg onder de indruk en naast het emotioneel verwerken zullen we waarschijnlijk ook wat praktische zaken moeten regelen", gaat Leo's vriend verder.





"Want familie heeft hij volgens ons niet meer. Ik ken hem al jaren vanuit Kessel, waar hij werd opgevoed door een pleeggezin. Mogelijk heeft hij nog ergens een zus, maar daarmee had hij alle contact gebroken. Twee maanden geleden kwam er een plaats vrij bij ons hier in het gebouw. Ik kende hem al jaren dus stelde ik voor om bij ons in te trekken en uiteindelijk is hij dan naar hier verhuisd. Leo kon het meteen met iedereen goed vinden en we konden steeds op hem rekenen. Hij lag goed in de groep, zijn overlijden komt dan ook extra hard aan, zeker gezien zijn jonge leeftijd."





(BSB)