Pascale Platel treedt op in Depot Deluxe Ben Conaerts

27 november 2018

Actrice Pascale Platel is op zaterdag 1 december te gast in het Depot Deluxe. Ze brengt er de voorstelling ‘Petites Pensées de Pascale’ op de planken. Daarin haalt ze een tiental klassieke filosofen onder het stof en probeert ze antwoorden te vinden op de vragen waarom we leven, lijden en verlangen en waar we naartoe gaan.

De voorstelling vangt aan om 20 uur. Tickets kosten 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de kassa en zijn te bestellen via de website www.ivebica.be.