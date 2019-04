Oud-leerlingen Maria-Middelaresinstituut houden reünie Ben Conaerts

08 april 2019

Een aantal 65-jarige oud-leerlingen van het voormalige Maria Middelaresinstituut heeft een reünie georganiseerd. “We zaten allemaal samen in het zesde leerjaar”, zeggen de dames. “Dat we nu, zoveel jaren later, opnieuw samenkomen, is best bijzonder. Zeker omdat we onze reünie konden houden in de Oude Boekerij in Hemiksem, een lokaal dat vroeger deel uitmaakte van de school. Wij hebben hier toen in de derde kleuterklas gezeten.”

Opvallende aanwezige was de oud-leerkracht van het zesde leerjaar: zuster Ann, inmiddels 82 jaar. Er werden heel wat verhalen verteld en herinneringen opgehaald. Nadien poseerden alle oud-leerlingen en hun oud-leerkrachte samen voor een foto.