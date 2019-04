Open Vld pleit voor overdekte fietsenstallingen Ben Conaerts

03 april 2019

17u20 0 Hemiksem Volgens oppositiepartij Open Vld is er een nood aan overdekte fietsenstallingen bij een aantal gemeentelijke gebouwen. Het gemeentebestuur is bereid om aan die vraag tegemoet te komen, zij het pas vanaf 2020.

“Inwoners die de moeite doen om zich binnen Hemiksem te verplaatsen met de fiets, moeten die al te vaak in een onoverdekte fietsenstalling zetten”, zegt raadslid Birgit De bondt (Open Vld). “Daarom willen we de fietsenstallingen aan enkele gemeentelijke gebouwen laten overdekken. We denken dan onder meer aan het administratief centrum, het Depot Deluxe, WZC Hoghe Cluyse en het sportcomplex.”

Schepen van Mobiliteit Jenne Meyvis (Groen) ziet het voorstel zitten. “We vinden dat een heel goed idee, maar op sommige van deze plaatsen is het niet direct uitvoerbaar. Er moet bovendien eerst een begrotingswijziging gebeuren om de vraag in te kunnen gaan. Daarom willen we het voorstel mee opnemen in de begroting van 2020 en het dan systematisch gaan uitvoeren. We zijn alleszins heel blij dat er vanuit de oppositie constructief over mobiliteit wordt nagedacht.”