Open Vld kiest nieuw bestuur en voorzitter Ben Conaerts

22 januari 2019

De Hemiksemse afdeling van Open Vld heeft haar bestuur verjongd. Kris Vaelen zal voortaan als voorzitter de kar trekken van de Hemiksemse liberalen. “We zijn de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 aangegaan met een heel positieve mengeling van ervaring en nieuwe mensen met nieuwe ideeën”, aldus Vaelen. “Met Birgit De bondt als verkozen gemeenteraadslid en vele felicitaties, zelfs van andere partijen, gaan we de komende jaren aan de slag. Het is een enorme eer en uitdaging om samen met de hele liberale familie Open Vld nog meer op de kaart te zetten in Hemiksem. Gelukkig kunnen we blijven rekenen op de ervaring en deskundigheid van afscheidnemende bestuursleden Albert De Bruyn, Hilde Hellemans en Flor Keveryn. Aan de andere kant staat er een nieuw jong bestuur klaar, met Birgit De bondt, Greet Jacops, Dimitri Cools, Ignaz Verhoeven, Winok De Mayer en Omar Mohamed. Met deze ploeg willen we kritisch maar opbouwend vanuit de oppositie drukken op het beleid in onze gemeente.”