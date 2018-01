Open Vld bevraagt middenstand 02u44 0

Open Vld is gestart met een enquête voor de lokale middenstanders. De partij hoopt daarmee te weten te komen wat er leeft bij de plaatselijke middenstand en hoe er aan hun noden tegemoet kan worden gekomen. "Wij hopen dat onze middenstanders enkele minuten van hun tijd hierin willen investeren", zegt lijsttrekster Birgit De bondt. "We hopen snel veel ingevulde enquêtes te ontvangen, zodat we ermee aan de slag kunnen om onze middenstanders optimale ondersteuning te kunnen geven." Mochten er middenstanders zijn die de enquête niet ontvangen hebben, kunnen ze contact opnemen met hemiksemopenvld@gmail.com. (BCOR)