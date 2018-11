OCMW-voorzitter wordt maatschappelijk werker Joris Wachters (CD&V) bereidt zich voor op tweede leven Ben Conaerts

15u06 0 Hemiksem OCMW-voorzitter Joris Wachters (52) (CD&V) is aan zijn laatste twee maanden bezig in de gemeenteraad. Hoewel hij verkozen werd, neemt hij zijn mandaat niet op. Hij wil zich toeleggen op zijn studies tot maatschappelijk werker. “Ik moest op zoek naar iets rustigers. De politiek is fysiek te belastend.”

Met een zestiende plaats op de kandidatenlijst van het kartel CD&V-Groen was het vóór de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat Joris Wachters (52) zijn politieke ambities wilde terugschroeven. Dat hij alsnog als negende verkozen geraakte, is vooral te danken aan de monsterscore die het kartel wist te behalen. Maar Wachters heeft intussen beslist dat hij zijn mandaat als gemeenteraadslid niet zal opnemen. Zijn gezondheid – hij lijdt aan een aangeboren progressieve spierziekte en is gebonden aan een rolstoel – komt op de eerste plaats, zegt hij.

“Ik zal eind 2018 twaalf jaar schepen zijn geweest”, vertelt de uittredend OCMW-voorzitter. “Het was een fysiek zeer belastende periode. Je moet soms letterlijk van de ene vergadering naar de andere hollen. Bovendien worden de effecten van mijn spierziekte alleen maar erger. Waar ik vroeger nog met krukken kon lopen, zit ik nu voortdurend in mijn rolstoel. Daarom had ik voor de verkiezingen al beslist dat ik nog wel wilde opkomen om de partij te steunen, maar geen mandaat meer zou opnemen. Na dit jaar neem ik dus afscheid uit de gemeenteraad, al zal ik zeker nog wel betrokken blijven bij de lokale politiek.”

Volwassenenonderwijs

Voor Wachters breekt er dus binnenkort een nieuw hoofdstuk aan in zijn loopbaan. Een hoofdstuk dat op zijn minst verrassend kan worden genoemd. “Ik ben 23 jaar lang in de ICT-wereld actief geweest. Toen ik in 2015 mijn collectief ontslag heb gekregen, heb ik beslist dat ik iets anders wilde doen. Omdat ik mijn job als OCMW-voorzitter altijd heel boeiend heb gevonden, kwam ik op het idee om voor maatschappelijk werker te gaan studeren. Ik heb vervolgens aan de VDAB gevraagd of ik de studie kon volgen en daar heeft men het licht op groen gezet.”

Momenteel zit Joris Wachters in het derde jaar van zijn opleiding. Twee dagen per week zit hij achter de schoolbanken. “Ik volg de opleiding in het volwassenenonderwijs in Heverlee. Ik ben de oudste leerling van de groep”, glimlacht Wachters. “Nu ik aan mijn laatste weken als schepen bezig ben, begint het toch een beetje emotioneel te worden. Ik heb de afgelopen jaren veel mensen leren kennen en van hen moet ik afscheid nemen. Maar ik ga me meer kunnen toeleggen op de studie. Vanaf januari zal ik drie dagen per week naar school gaan. En als alles goed verloopt, heb ik eind volgend jaar mijn diploma op zak.”