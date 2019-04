Nutswerken in Nijverheidsstraat Ben Conaerts

06 april 2019

In de Nijverheidsstraat worden er momenteel werken aan de nutsleidingen uitgevoerd. Wie het gemeentehuis en de politie wil bereiken, moet een omleiding volgen via de parking van het Depot Deluxe. De nutswerken zullen naar schatting nog een tweetal weken in beslag nemen.