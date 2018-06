Nu BIN-netwerk óveral in gemeente 06 juni 2018

Hemiksem heeft er een nieuw buurtinformatienetwerk (BIN) bij. Het hele grondgebied van Hemiksem wordt nu bewaakt door buren. Eerder ging immers ook in de zones Bloemenwijk, Varenvelden, Dorp, Oost en Zuid een BIN van start. Daarnaast verenigen handelaars en zelfstandigen zich al een tijdje in het BIN Zelfstandigen. Mensen die zich aansluiten bij een BIN, krijgen bij verdachte gedragingen of criminele feiten in hun buurt een bericht. Ze kunnen dan mee uitkijken naar mogelijke verdachten. Op die manier werken buren samen om het veiligheidsgevoel te verhogen. "Elke inwoner kan nu lid worden van een actief buurtinformatienetwerk", zegt burgemeester Luc Bouckaert (CD&V). "Wie nog geen lid is, kan nog toetreden. Op onze gemeentelijke website www.hemiksem.be vind je alle informatie terug." (BCOR)