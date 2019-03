Nog vrije plaatsen voor Start to Run Ben Conaerts

08 maart 2019

15u37 0

De vrijetijdsdiensten van Hemiksem en Schelle organiseren vanaf dinsdag 26 maart een nieuwe editie van de Start to Run. Er zijn nog steeds vrije plaatsen beschikbaar.

De lessenreeks richt zich op de beginnende loper. Gedurende tien weken werk je in groep aan je conditie. Op dinsdag en donderdag, telkens om 19.30 uur, kan je genieten van een begeleide loopsessie. Eén keer per week ga je individueel lopen.

De trainingen vinden plaats op in de Nieuwe Dreef aan de kleedkamers van de tennisterreinen in Hemiksem op dinsdag en aan sporthal Scherpenstein in Schelle op donderdag. Wie zich wil inschrijven, kan dat doen via de websites www.schelle.be of www.hemiksem.be. Deelname kost 10 euro.