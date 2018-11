Nog geen jaar open, maar wel al in Gault&Millau Restaurants Selsation en K scoren 13 op 20 Ben Conaerts en David Acke

05 november 2018

18u53 2 Hemiksem Het gaat snel voor restaurants K uit Wijnegem en Selsation uit Hemiksem. Ze zijn amper een paar maanden open, maar krijgen nu al een score van 13 in de nieuwe Gault&Millau. “Dit is een heel mooie erkenning, al blijven onze gasten het belangrijkste”, klinkt het.

Onze regio heeft er twee culinaire parels aan de kroon bij. Althans toch volgens de nieuwste editie van restaurantgids Gault&Millau. Restaurants K uit Wijnegem en Selsation uit Hemiksem kregen daarin een mooie score van 13 op 20 toebedeeld. Niet slecht voor twee zaken die niet eens een jaar open zijn.

“We zijn heel tevreden met deze erkenning”, zeggen Wouter Sels en Sandra Van de Straete van Selsation. “We werken 90 uur per week en dan is het mooi om te zien dat onze inspanningen beloond worden. Met deze score zijn we goed en wel gelanceerd. Maar we zijn ambitieus en willen gaan voor de 14 op 20. Daar willen we ons nu op toespitsen. Al blijven de mensen die komen eten natuurlijk de prioriteit. Wat onze gasten vinden, is veel belangrijker.”

Thuisrestaurant

Echte nieuwkomers zijn chef-kok Wouter en gastvrouw Sandra niet. Ongeveer twee jaar geleden zijn ze met Selsation gestart als een thuisrestaurant. Pas toen bleek dat Wouters gerechten in de smaak vielen, durfden ze de stap te zetten en hun zaak uit te breiden tot volwaardig gastronomisch restaurant. In februari van dit jaar begonnen ze aan hun nieuwe hoofdstuk.

“We waren amper twee weken open toen de recensent van Gault&Millau langskwam”, glimlacht Sandra. “Zelfs de bloemen die we tijdens de opening hadden ontvangen, stonden hier nog. We zijn blij dat de recensent toen toch al 13 op 20 voor ons veil had. Maar sindsdien zijn we wel nog flink geëvolueerd in positieve zin. Ons menu is verscherpt, onze aperitieven zijn aangepast en de amuses zijn uitgebreid. We denken dat de hogere score dus wel degelijk haalbaar is.”

Groeimarge

Ook Dick Vervoordt van K-restaurant in Wijnegem is erg tevreden met de score van 13 op 20. “Dat geeft ons nog heel wat groeimarge, al is een culinaire ster geen doel op zich. Wij willen onze klanten lekker eten voorschotelen aan een goede prijs.”

De Japanse bistro is pas een half jaar open en is het paradepaardje van de site Kanaal. Ondertussen groeit het restaurant langzaam aan. Omdat de keuken erg internationaal is gekleurd, met chef Hideki Matsuhisa aan het roer, was er een aanpassingsperiode nodig voor het team. “Maar dat begint stilaan goed te lukken. We merken dat het restaurant vaak aardig vol zit en dat de mensen de weg naar K-restaurant vinden.”

Naast à la carte, serveert het restaurant nu ook een middaglunch. “Dat is vooral interessant voor bedrijven die hier tijdens de middag komen eten.”