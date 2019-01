Nieuwe voorzitter voor sp.a Ben Conaerts

22 januari 2019

12u25 0

Sp.a Hemiksem heeft zijn bestuur vernieuwd en een nieuwe voorzitter aangeduid: voormalig schepen Stefan Van Linden (27). “Ons nieuwe bestuur telt maar liefst 25 leden en groeit dus verder na de verkiezingen van 2018”, aldus Van Linden. “Ik kan me als kersvers voorzitter geen betere start voorstellen. Maar we zullen die grote en enthousiaste ploeg zeker nodig hebben. Er ligt namelijk veel werk op de plank, zowel binnen het bestuur van de gemeente als qua activiteiten die we als partij verder zullen uitrollen. Denk maar aan groepsaankopen, infoavonden, huisbezoeken en nog tal van andere acties.”