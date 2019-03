Nieuwe lifestylemarkt Bonne Bazaar zoekt standhouders Ben Conaerts

01 maart 2019

11u59 0 Hemiksem ‘Bonne Bazaar’: dat is de naam van een gloednieuwe lifestyle- en biomarkt die de komende maanden onze regio aandoet. Hemiksem mag op zondag 2 juni de spits afbijten, maar de organisatie is daarvoor nog wel op zoek naar standhouders.

“We strijken tussen 11 en 22 uur neer op het abdijdomein”, zeggen organisatoren Tinny De Roover en Jeroen Smets. “Dat is een domein van 5.000 vierkante meter, dat we idealiter goed willen vullen met standjes. We hopen om zo’n zeventig à tachtig standhouders te kunnen strikken die artisanale, vintage, biologische en designproducten komen aanbieden. De afgelopen maanden is echter al gebleken dat dat zeker geen eenvoudige opgave is. We zijn vooral nog op zoek naar standen van groenten, fruit en bloemen, up- en recycling van meubels en kledij en van duurzaam, handgemaakt speelgoed. Ook grafische kunstenaars die hun werken willen verkopen, zijn nog meer dan welkom.”

De ‘Bonne Bazaar’ is pas aan zijn eerste editie toe, maar Tinny en Jeroen zijn zeker geen onbekenden in de evenementenwereld. “We werkten mee aan de decorbouw van verschillende grote festivals en beursstanden en organiseerden in het verleden al privé- en bedrijfsfeesten”, legt Tinny uit. “Maar ik ben heel hard bezig met gezonde voeding en duurzaamheid en ik wil die passie met de mensen delen. In de stad Antwerpen heb je al wel enkele initiatieven die op dezelfde leest zijn geschoeid, maar in de rand bleef het relatief stil. Met ‘Bonne Bazaar’ hopen we daar verandering in te brengen en de ecologische boodschap kracht bij te zetten. Hopelijk kunnen we uitgroeien tot een jaarlijkse weerkerend evenement.”

De eerste editie van ‘Bonne Bazaar’ vindt op 2 juni plaats op het abdijdomein in Hemiksem. Daarna volgen op 14 juli het Gemeenteplein in Edegem en op 18 augustus het Stadsplein in Mortsel. Creatieve, professionele ondernemers die een standje willen uitbaten in Hemiksem, kunnen zich nog steeds aanmelden via hello@bonnebazaar.be.