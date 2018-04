Nieuwe horecazaak in abdij krijgt Thaise toets 19 april 2018

02u41 0 Hemiksem De gemeente heeft een uitbater gevonden voor de gloednieuwe horecazaak in de zuidvleugel van de Sint-Bernardusabdij. Suchinin Chaiyakul (40) - Pami voor de vrienden - en Jaran Klahan (32) gaan er ten laatste vanaf midden mei Krabi Bay openhouden.

Pami, een in Thailand geboren Antwerpenaar, is de uitbater van het bekende Thaise restaurant River Kwai aan de Vlaamse Kaai in Antwerpen. Samen met zijn rechterhand Jaran Klahan wil hij de komende maanden een stukje Thailand naar Hemiksem brengen. Zij gaan van mei tot oktober de pop-upbar in de zuidvleugel van de Sint-Bernardusabdij uitbaten. Krabi Bay, de naam van de zaak, is meteen al een verwijzing naar de Thaïse roots.





Water

"Krabi Bay is een kustplaats in Thailand", vertelt Pami. "Vermits we hier ook vlakbij het water liggen, hebben we de link gelegd. Buiten beschikken we over een ruim terras dat plaats biedt aan zeventig personen en dat we gaan aankleden in steigerhout. Binnen behouden we het authentieke decor van de abdij, maar gaan we wel werken met industriële lampen. Verder voorzien we hier twee uitschuifbare togen en een eetgedeelte."





Op de menukaart zal je niet alleen dranken, maar ook kleine snacks terugvinden. "Zo gaan we uitpakken met de beste ribbetjes van Hemiksem en omstreken, bereid met een geheime marinade. Als 'signature dish' hebben we een tapasbordje, geserveerd op een bananenblad. We willen zo snel mogelijk van start gaan, ten laatste midden mei." (BCOR)