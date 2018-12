Nieuw winterevenement palmt Gemeenteplaats in: “Tijd voor meer animo in Hemiksem” Ben Conaerts

12 december 2018

19u55 1 Hemiksem De kersverse vzw Samen op Straat wil meer leven in Hemiksem blazen en pakt komend weekend al meteen uit met haar eerste wapenfeit: een driedaags wintervenement op de Gemeenteplaats. Een deel van de opbrengst is bestemd voor de plaatselijke vzw Villa Max.

Met het wegvallen van de jaarlijkse kerstmarkt van de vzw Heymisse Feest zag het er even naar uit dat Hemiksem het deze maand zonder winterevenement zou moeten stellen. Maar daar steken de leden van de gloednieuwe vzw Samen op Straat gelukkig een stokje voor. Van vrijdag 14 tot en met zondag 16 december organiseren ze een kerstmarkt op de Gemeenteplaats, die voor de gelegenheid drie dagen wordt afgesloten voor het verkeer. Op het programma: eten, drinken, shoppen voor kerstcadeautjes en – vooral – eens gezellig uit de bol gaan.

“We starten vrijdagnamiddag om 17 uur met een ‘Vettige vrijdag’”, lacht voorzitter Thomas Jordens. “Onder het motto ‘hoe vettiger, hoe prettiger’ willen we onze bezoekers laten ontspannen na een drukke werkweek. In samenwerking met de plaatselijke horeca zorgen we voor allerlei snacks en dranken, terwijl een hele resem dj’s je de benen van het lijf laat dansen. Zo hebben we de Hemiksemse dj Patrice en dj YOLOTANKER weten te strikken. Die laatste is bekend van Studio Brussel en het één-programma ‘Van Algemeen Nut’.”

“Op zaterdag en zondag pakken we dan telkens van 12 tot 18 uur met de eigenlijke kerstmarkt”, vervolgt Jordens. “Daarvoor hebben we een twintigtal standhouders bij elkaar weten te krijgen. Een deel van de standjes wordt ondergebracht in de zaal van café Het Welzijn, terwijl de drank- en eetkraampjes buiten worden opgesteld. Op zaterdag starten we vanaf 15 uur met de ‘Foute Skipakken Party’ en roepen we iedereen op om in skipak te komen feesten. Wie aan die oproep gehoor geeft, wordt bij aankomst beloond met een gratis halve liter. Samen toveren we de Gemeenteplaats om tot een ontzettend gezellige après-ski.”

De kerstmarkt is het eerste wapenfeit van Samen op Straat, een vzw die is opgericht om Hemiksem wat meer te doen leven. “We vonden dat er hier in onze gemeente net wat te weinig gebeurde en daar willen we mee iets aan helpen doen. Uiteindelijk zijn we pas vier weken geleden begonnen met de organisatie van de markt. Dat we dan toch nog twintig standhouders hebben kunnen verzamelen, stemt ons tevreden. Bovendien waren alle standhouders bereid om een bepaald percentage van hun opbrengst af te dragen aan Villa Max. Dat is een Hemiksemse vzw die gezinnen met een die gezinnen met levensbedreigend of ongeneeslijk ziek kind een ontspannen en kosteloze vakantie aanbiedt.”