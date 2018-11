Nieuw raadslid gaat even zetelen voor N-VH, maar is al verkozen voor Vlaams Belang Ben Conaerts

20 november 2018

16u56 0 Hemiksem Een stukje Kafka in de lokale gemeenteraad. Bert Cools (41) wordt vanavond als nieuw gemeenteraadslid beëdigd voor N-VH, terwijl hij intussen al verkozen is voor Vlaams Belang. “Ik vind het ook een beetje belachelijk, maar ik beschouw dit als een handige inloopperiode.”

Nadat N-VH-oprichter en -boegbeeld Anthony Abbeloos in juni naar Thailand verhuisde, was het lange tijd onzeker wie hem in de gemeenteraad zou opvolgen. Eerste opvolger Bieke Celen bedankte uiteindelijk voor de eer, waardoor nu tweede opvolger Bert Cools de honneurs mag waarnemen. Alleen is de N-VH met de vorige verkiezingen niet eens opgekomen en is de partij intussen op sterven na dood. Sterker nog: Bert Cools was zelf in oktober kandidaat voor Vlaams Belang en raakte met 151 voorkeurstemmen verkozen. Vanaf 2019 zetelt hij dus voor Vlaams Belang.

Jeugdvriend

“Ik vind het zelf ook wel een beetje een belachelijke situatie”, reageert Cools. “Ik ben al jaren lid van Vlaams Belang, maar omdat ik zelfstandige ben geweest, lag het nogal delicaat om daarvoor uit te komen. Toen Anthony, een jeugdvriend, me destijds vroeg om de N-VH te steunen, heb ik dat graag gedaan. De maanden vóór de laatste verkiezingen heb ik als N-VH-voorzitter nog moeite gedaan om versterking te vinden voor onze partij. Ik kwam aan acht kandidaten die wel op onze lijst wilden staan, maar die er verder niks voor wilden doen. Dan houdt het op natuurlijk.”

Cools, vandaag aan de slag bij Atlas Copco, besliste dan maar van zelf van kamp te veranderen. “Vlaams Belang was al lang vragende partij om bij hen op de lijst te komen. Het was voor mij een logische stap. Ik kreeg de twaalfde plaats en hoopte om minstens 100 voorkeurstemmen te behalen. Het werden er dus een pak meer. Maar zoals ik al zei: ik ken veel mensen hier en veel mensen kennen mij. Ik woon hier al heel mijn leven, heb een paar jaar café gehouden, heb in zowat alle bedrijven gewerkt en ben bij veel verenigingen aangesloten geweest.”

Debuut in gemeenteraad

In de praktijk verwacht Cools weinig problemen. Of hij nu zetelt voor N-VH of voor Vlaams Belang: hij wil steeds zijn eigen mening volgen. “Als ik van iets overtuigd ben, kan je me moeilijk op andere gedachten brengen. In 9 van de 10 gevallen zal ik natuurlijk hetzelfde stemmen als Vlaams Belang, maar ik denk dat ik me soms ook wel zal kunnen vinden in de opvattingen van andere partijen. Ik wil vooral werken rond jongeren, criminaliteit, sport en duurzaamheid.”

In de gemeenteraad van vanavond legt Cools de eed af als gemeenteraadslid. Het is meteen zijn politieke debuut. “Ik heb zelfs nog nooit een gemeenteraad bijgewoond”, geeft hij toe. “Dat ik nu al de kans krijg om te zetelen, is dus best handig. Ik beschouw het als een inloopperiode, als een eerste kennismaking om te zien hoe het er aan toegaat. Vanaf de volgende legislatuur kan dan het echte werk beginnen. Eén voordeel: als N-VH-raadslid zit ik vlak naast de Vlaams Belang-fractie. Ik zit dus al direct goed.” (lacht)