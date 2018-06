N-VA maakt kieslijst bekend 27 juni 2018

N-VA Hemiksem heeft haar volledige kieslijst bekend gemaakt. De lijst wordt, zoals reeds bekend was, getrokken door voorzitter Helke Verdick. Zij wordt op plaatsen twee en drie ondersteund door nog twee andere gemeenteraadsleden, respectievelijk Gregory Müsing en Rita Goossens. Opvallend is dat er op de lijst meer vrouwen dan mannen prijken. Een van hen is Inneke Varewijck, mede-uitbaatster van de Q8 Shop & Go. Zij bekleedt de twaalfde plaats en wil zich inzetten voor de lokale middenstand. Verder is de lijst een mix van ervaren en minder ervaren kandidaten, arbeiders, zelfstandigen, werknemers en ambtenaren. Met Jeroen Thijs (plaats 8), Tom Verbraeken (14) en Lucas Huybrechts (17) zijn ook studenten vertegenwoordigd. Lijstduwer is Bjorn Frederickx, vrijwillig brandweerman in Hemiksem. (BCOR)