N-VA houdt huisdierenbeurs 23 april 2018

N-VA Hemiksem organiseert op zondag 29 april de vierde editie van haar huisdierenbeurs. Van 11 tot 18 uur kunnen dierenliefhebbers in het Depot Deluxe terecht voor allerlei standjes, demonstraties, workshops en fotoshoots met een professionele dierenfotograaf. Van daaruit kan je ook deelnemen aan begeleide hondenwandelingen van 3,5 of 7 kilometer. De opbrengst is bestemd voor het dierenopvangcentrum in Zemst. (BCOR)