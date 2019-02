N-VA Hemiksem kiest nieuw bestuur Ben Conaerts

06 februari 2019

12u17 0 Hemiksem De leden van N-VA Hemiksem hebben hun nieuwe bestuur verkozen. Helke Verdick werd opnieuw aangesteld als afdelingsvoorzitter. Verdick zetelt in de Hemiksemse gemeente- en politieraad en werkt als parlementair medewerkster voor Jan Jambon (N-VA) in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Peter Dutremez werd verkozen als ondervoorzitter. Hij had zich in 2018 reeds bewezen als campagneleider voor de gemeenteraadsverkiezingen en verzette reeds heel wat werk voor de partij. Hij werkt als arbeider in de transportsector.

Verder werden er een aantal nieuwe bestuursleden verkozen, onder wie Elke De Vooght, Nancy Dupont, Maria De Saeger, Sebastien Leenen, Lucas Huybrechts, Bart Schoonvliet, Tom Verbraeken, Chantal Van Put en Karina Van heirle. Gemeenteraadsleden Rita Goossens, Gregory Müsing en Inneke Varewyck waren reeds automatisch bestuurslid.

“Onze missie voor de komende jaren is N-VA hier in de gemeente op de kaart zetten en zorgen voor een veilige thuis in een welvarend Hemiksem”, aldus ondervoorzitter Peter Dutremez.