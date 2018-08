Mr. Gay-finalist krijgt plaats op Open Vld-lijst 10 augustus 2018

02u44 0 Hemiksem Cédric Suetens (20), in 2017 nog finalist Mr. Gay, krijgt de tiende plaats op de lijst van Open Vld Hemiksem, die wordt getrokken door Birgit De Bondt. Hij wil zich onder meer engageren in de strijd tegen zinloos geweld.

Cédric, pas afgestudeerd als haarstylist, werd in het verleden zelf al twee keer het slachtoffer van zinloos geweld. "Ik wil mijn ervaringen ombuigen in iets positiefs en er mee voor zorgen dat dit anderen niet hoeft te overkomen", zegt hij. "Ik wil er ook op toekijken dat er binnen de gemeente gewerkt wordt aan een goed gelijkekansenbeleid. Ondanks de bestaande wetgeving waarin de gelijkheid van alle burgers staat ingeschreven, zijn gelijke kansen nog lang geen realiteit voor iedereen. Ook de lokale overheden moeten hun steentje hieraan bijdragen. Zo pleit ik voor de invoering van een anti-discriminatiecharter binnen alle clubs en verenigingen in Hemiksem." (BCOR)