Mobiele camera's moeten overlast opsporen

Het gemeentebestuur trekt in 2018 een bedrag van 51.000 euro uit voor de aankoop van extra bewakingscamera's. Zo worden er twee mobiele camerasystemen aangekocht die kunnen bevestigd worden op lantaarnpalen. "We gaan deze twee mobiele camera's gebruiken in de hele gemeente om sluikstorten en andere vormen van overlast op te sporen", zegt burgemeester Luc Bouckaert (CD&V). Er wordt ook geïnvesteerd in camerabewaking voor de omgeving van openbare gebouwen. "Vroeger hingen er vaste camera's rond de Sint-Bernardusabdij, maar die zijn door de jaren heen in onbruik geraakt. Nu komen er dus opnieuw werkende camera's te hangen", aldus de burgemeester. Ook de gemeentelijke sporthal, het gemeentemagazijn en de brandweerkazerne zullen worden uitgerust met camerabewaking. (BCOR)