Minister Philippe De Backer te gast op nieuwjaarsreceptie Open Vld Ben Conaerts

17 januari 2019

De Open Vld-afdelingen van Hemiksem en Schelle organiseren op zondag 20 januari een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie. Die vindt plaats van 14 tot 18 uur in de foyer van Depot Deluxe in Hemiksem.

Er zijn twee gastsprekers: kersvers minister van Telecommunicatie Philippe De Backer (Open Vld), die de receptie om 14.30 uur op gang trapt, en Jong Vld-voorzitter Hans Maes. Open Vld Hemiksem houdt tezelfdertijd haar bestuursverkiezingen en zal tegen 17.30 uur een nieuwe voorzitter aanduiden.

“Het is de eerste keer dat onze afdelingen van Hemiksem en Schelle de handen in elkaar slaan”, klinkt het. “In de toekomst zullen we nog meer evenementen samen organiseren.”