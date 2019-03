Minder beton, meer groen: scouts Hemiksem vallen in de prijzen met onthardingsproject Ben Conaerts

20 maart 2019

14u38 0 Hemiksem De Scouts Hemiksem hebben 8.000 euro ontvangen van waterzuiveringsbedrijf Aquafin en Infopunt Publieke Ruimte. Dat hebben ze te danken aan hun plannen om op hun nieuwe terreinen werk te maken van ontharding.

De scouts krijgen de locatie van de oude school aan de Provinciale Steenweg in erfpacht van de gemeente voor een periode van 100 jaar. De verouderde speelplaats is momenteel nog betegeld met betonklinkers en is licht waterdoorlatend. Maar de scouts hebben een plan ingediend om de oude speelplaats open te maken en te ontharden. “We willen hier op de nieuwe locatie niet alleen werk maken van een duurzaam scoutslokaal, maar ook inzetten op een kindvriendelijke en duurzame buitenruimte”, klinkt het. “We willen onze leden onderdompelen in een ecologisch bewuste omgeving en ontharding is hier een mooi element in.”

De scouts willen de verharde oppervlakte verkleinen met ongeveer 150 vierkante meter. Er wordt een infiltratiesysteem voor hemelwater aangelegd onder de vorm van een wadi. Die moet al het hemelwater van de verharding en de daken op een natuurlijke manier laten infiltreren in de bodem. Daardoor moet enkel nog het sanitaire water afgevoerd worden via de riolering. Ruimtelijk biedt de wadi een meerwaarde als speelelement en groenruimte voor de scoutsactiviteiten.

Het project viel alvast in de prijzen op het congres Publieke Ruimte. Daar werd een bedrag van 100.000 euro verdeeld over elf Vlaamse projecten die werk maken van ontharding. De Scouts Hemiksem ontvingen een cheque van 8.000 euro uit handen van waterzuiveringsbedrijf Aquafin en Infopunt Publieke Ruimte. “Minder verharding is goed voor een betere insijpeling van regenwater”, aldus Aquafin. “Het water belandt dan niet langer onnodig in de riolen, maar in de bodem en de grondwaterlaag, waar het hoort.”