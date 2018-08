Middenstandsraad viert voor het eerst Hemix Fiësta 01 augustus 2018

02u45 0 Hemiksem Hemiksem krijgt er met Hemix Fiësta een nieuw zomerevenement bij. Op zondag 12 augustus wordt de Gemeenteplaats ingepalmd door een zuiders getinte feestmarkt boordevol animo.

De organisatie van Hemix Fiësta ligt in handen van de Middenstandsraad. "We wilden deze zomer iets organiseren om de Hemiksemse handelaars bij elkaar te brengen", zegt voorzitter Maya De Keuster. "Een twintigtal lokale handelaars is op de kar gesprongen en zullen op de Gemeenteplaats een kraampje uitbaten. Je kan er onder meer gaan smullen van paella, barbecue, pita en pizza."





Het Spaanse feestje omvat verder tal van zang, dans- en muziekoptredens. Voor de jongste bezoekers worden een zwiermolen, een springkasteel, een grimeerstand en een clown voorzien. "Het plein zal worden afgesloten voor het verkeer en overdekt worden met een grote tent. Dus zelfs bij slecht weer loont het nog de moeite om naar Hemix Fiësta te komen", aldus ondervoorzitter Redgy Vandecasteele.





Wie niet kan wachten tot Hemix Fiësta, kan al op vrijdag 10 en zaterdag 11 augustus naar de Gemeenteplaats afzakken. De drie plaatselijke cafés 't Dorp, De Witte en Het Welzijn slaan dan de handen in elkaar en zorgen met de steun van de Middenstandsraad voor twee avonden muziek. Vrijdagavond staat in het teken van een 'After work party' met muziek van de dj's van het oude jeugdhuis Hamincs, zaterdagavond wordt opgeleukt door vier livebands. De toegang is gratis. (BCOR)





Wie op Hemix Fiësta wil genieten van paella of barbecue, kan zijn bestelling tot 7 augustus doormailen naar middenstandsraad.hemiksem@gmail.com