Middenstandsraad start met eindejaarsactie Ben Conaerts

03 december 2018

13u40 0 Hemiksem De Middenstandsraad van Hemiksem is van start gegaan met haar eindejaarsactie. Net als de vorige edities is er als hoofdprijs een gloednieuwe auto te winnen.

Je kan momenteel bij 37 deelnemende handelaars terecht om per aankoopschijf een kraslotje te ontvangen. De handelaars steken een aantal prijzen onder de krasloten waarmee kopers onmiddellijke voordelen kunnen verzilveren. Maar ook wie niet onmiddellijk in de prijzen valt, kan het kraslot best bijhouden. Op zondag 13 januari 2019 kan je de lotjes binnenbrengen op de nieuwjaarsdrink van de gemeente in het Depot Deluxe. Daar maak je kans op een van de tien aanwezigheidsprijzen die omstreeks 17.30 uur worden getrokken.

“Dit jaar hebben we opnieuw geopteerd voor een wagen van Citroen Garage Aerts als hoofdprijs”, zegt voorzitter Maya De Keuster van de Middenstandsraad. “De te winnen wagen is momenteel te bewonderen bij Garage Aerts. Maar je kan ook een waardebon van De Poorter of een aantal kappersbeurten bij lokale kappers winnen. We proberen zoveel mogelijk van onze deelnemende handelaars te bevoordelen en hopen met deze actie de Hemiksemnaar tot bij zijn lokale middenstand te krijgen.”