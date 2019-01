Middenstandsraad deelt prijzen eindejaarsactie uit Ben Conaerts

14 januari 2019

De middenstandsraad van Hemiksem heeft de prijzen van haar eindejaarsactie uitgereikt. Dat gebeurde na afloop van de nieuwjaarsreceptie van de gemeente in het Depot Deluxe. In totaal werden er dertien prijzen toegekend aan mensen die de afgelopen weken in Hemiksem waren komen shoppen. De hoofdprijs, een gloednieuwe wagen, ging naar Kristel Meyvis uit Hemiksem.

“Het was opnieuw een erg geslaagde editie van de eindejaarsactie”, zegt voorzitter Maya De Keuster. “Alle winnaars en deelnemende handelaars kunnen tevreden terugblikken. In het najaar van 2019 zetten we zeker een nieuwe editie op poten. In afwachting kijken we ook al uit naar een nieuwe editie van ons zomerevenement Hemiksem Fiësta. Dat zal deze keer plaatsvinden op 25 augustus op de Gemeenteplaats.”