Man vindt nieuwe buur (43) dood in kamer 02u56 0 Foto Patrick Lefelon De woning aan de Lindelei, in het centrum. Hemiksem Een 43-jarige man is donderdagnamiddag door zijn buurman dood aangetroffen in een huurwoning aan de Lindelei in Hemiksem.

De hulpdiensten, met onder meer een spoedarts, kwamen nog ter plaatse, maar voor de alleenstaande man kon geen hulp meer baten. De doodsoorzaak is nog niet duidelijk. Een wetsdokter moet daarover meer uitsluitsel brengen.





Volgens de huisbaas woonde de man nog maar twee maanden in het huurhuis dat door verscheidene bewoners wordt gedeeld. Een buurman had gemerkt dat er geen beweging was in de kamer van de 43-jarige man. Toen hij de woning binnenging, vond hij het slachtoffer.





"Wat er precies aan de hand is geweest, weten wij niet", zegt de huisbaas, "Wij kennen de huurder niet zo goed. De kamers zijn nu verzegeld en de politie voert een onderzoek."





Politiewoordvoerder Joris Van Camp van de zone Rupel verduidelijkt dat niets wijst op een criminele daad. "Er zijn geen sporen van geweld aangetroffen, maar er wordt toch uitgegaan van een verdacht overlijden. Daarom is ook het labo van de gerechtelijke politie ter plaatse gekomen. Het stoffelijke overschot is overgebracht naar het forensisch centrum van het UZA voor een lijkschouwing."





De brandweer voerde metingen uit in de woning en stelde hoge CO-waarden vast. Maar of die aan de basis liggen van het overlijden, dan wel dat er andere elementen zoals druggebruik in het spel zijn, moet verder onderzoek uitmaken.





De woning is het geboortehuis van monseigneur Julius Van Nuffel, bekend als priester, dirigent en componist. (BSB/PLA)