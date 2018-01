Lottrekking eindejaarsactie na nieuwjaarsdrink 02u32 3

De derde editie van de eindejaarsactie van de Middenstandsraad van Hemiksem is met ruim 80.000 verdeelde loten opnieuw een schot in de roos. Met de loten maak je kans op verschillende mooie prijzen, zoals een cadeaubon voor een cruise, een nieuwe elektrische fiets en een wijnpakket. In tegenstelling tot de voorbije jaren valt er geen auto te winnen, maar werd er gekozen voor tien hoofdprijzen. De trekking vindt plaats op zondag 14 januari omstreeks 17 uur, aansluitend op de nieuwjaarsdrink van de gemeente, in het Depot Deluxe. Een gerechtsdeurwaarder zal erop toekijken dat de trekking correct verloopt. (BCOR)