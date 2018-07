Lijflied harmonie vereeuwigd met gedenkplaat 11 juli 2018

02u29 0 Hemiksem De woning van Peter Van Alstein en Terry Tsyen, in de Karel de Backerstraat 66, heeft er een opmerkelijke eyecatcher bij. Vlak boven hun brievenbus hangt voortaan een mysterieus gedenkplaatje met het opschrift 'Geboortehuis van "Joost"'.

Eerst en vooral: Joost is niet de zoon van Peter en Terry, maar verwijst naar de après ski-hit 'Joost is anders geaard' van de Lawineboys. "De plaatselijke harmonie Verenigde Vrienden houdt ter gelegenheid van haar jaarlijkse teerfeest een kroegentocht", vertelt Terry.





Nieuwe stop

"De harmonie was op zoek naar een nieuwe stop en omdat ik toen nog het bier- en wijnwinkeltje Frui Vita uitbaatte, heb ik hen uitgenodigd. Een van de muzikanten begon hier het lied van Joost te spelen en dat sloeg meteen in als een bom. Hoewel buiten hem niemand het kende, begonnen alle muzikanten meteen mee te spelen."





"Het lied van 'Joost' was meteen een succes", herinnert Guido Buschop van de harmonie zich.





"De tekst is grappig en de melodie werkt heel aanstekelijk. Ik denk dat we het lied diezelfde namiddag nog twintig keer gespeeld hebben. Intussen is 'Joost' uitgegroeid tot het lijflied van de harmonie, kan je zeggen. We spelen het nu niet alleen meer bij Peter en Terry, maar ook in de andere cafés. Maar het is bij hen dat 'Joost' werd geboren en we zijn blij en fier dat er nu een gedenkplaat is om ons aan dat moment te doen herinneren. De meeste mensen zullen zich misschien afvragen wie 'Joost' is, maar wij weten het dus." (lacht) (BCOR)