Leukemiepatiëntje beleeft dag van zijn leven: Seppe (4) mag dagje meedraaien met politie, brandweer, burgemeester en... ridders Sander Bral

24 maart 2019

15u03 0 Hemiksem Boeven vangen met de politie, vlammen te lijf gaan met de brandweer, schermen met echte ridders en geëerd worden als held door de burgemeester. De kleine Seppe De Prins (4) heeft er de dag van zijn leven opzitten. Het jonge leukemiepatiëntje en zijn ouders werden zaterdag in Hemiksem in de bloemetjes gezet door vzw Klein Geluk.

Het is nog vroeg wanneer Seppe De Prins zaterdagochtend wordt opgepikt door een politiecombi aan zijn woning in Hemiksem. Met loeiende sirenes rijden Seppe en de politie richting de lokale supermarkt, want daar is net een overval gepleegd. Seppe slaagt erin de boef in de boeien te slaan en krijgt van de winkeluitbater een zakje paaseieren als beloning. Seppe wordt na zijn eerste heldendaad nog maar net terug thuis gebracht wanneer ook een brandweerwagen met veel sier de oprit oprijdt. Seppe wordt naar de kazerne gebracht, waar hij met de ladderlift mag spelen, een slachtoffer uit een autowrak mag bevrijden met de hydraulische knipschaar en brandslangen mag uitrollen. Wanneer Seppe zijn officieel diploma tot brandweerman ontvangt, wordt de brandweer plots opgeroepen voor een brand aan het gemeentehuis.

Burgemeesterssjerp

Als nieuwe brandweerman heeft Seppe met de brandslang in de hand de vlammen meteen onder controle. Hij wordt daarna geëerd door de burgemeester voor zijn dapperheid en tot held van Hemiksem gekroond. Met de sjerp om neemt hij plaats in de burgemeestersstoel in de Hemiksemse raadzaal om al eens te proeven van zijn toekomstige job. In de namiddag wordt hij met al zijn oorkondes en diploma’s naar Kasteel Cleydael gebracht. Daar neemt hij het met zwaard op tegen echte ridders en leert hij met de kruisboog schieten. Seppe’s dagje dikke pret eindigt met een groot stuk taart.

In quarantaine

Een jaar en zeven maanden geleden kregen Seppes ouders het harde nieuws te horen dat hun zoon leukemie heeft. “Het eerste jaar heeft hij volledig in quarantaine geleefd, daar heeft hij het enorm lastig mee gehad”, vertellen papa Daan (34) en mama Maggie (33). “Ook voor ons, een koppel dat meer buiten dan binnen zat, was dat niet makkelijk. We hebben ons leven drastisch moeten omgooien om voor Seppe te zorgen. Gelukkig verliep de behandeling goed en mag hij ondertussen terug buiten komen, mag hij zelfs naar school en zit hij boordevol energie. Binnenkort stopt de behandeling en moet hij alleen nog op controle. Alles komt goed.”

En kleine Seppe? Die heeft enorm genoten van zijn dag vol heldendaden. “Wat ik wil worden als ik groot ben? Politieman, brandweerman, burgemeester of ridder?”, vraagt hij zich af. “Politieman", klinkt het enthousiast, voor hij zaterdagavond in politie-uniform in slaap valt in de zetel.

Klein Geluk

Seppe heeft zijn droomdag te danken aan de Aartselaarse vzw Klein Geluk, die al tien jaar gratis activiteiten organiseert voor kankerpatiënten. “Toen mijn man een computerbedrijf opstartte in India, heb ik hulp geboden aan lokale inwoners die het nodig hadden”, vertelt Lisette Van den Broucke, oprichter van de vzw. “Ik ben in India geconfronteerd met patiënten met erge vormen van kanker. Ook in mijn eigen familie zijn verschillende mensen overleden aan kanker. Toen we tien jaar geleden terug naar België kwamen, hebben we besloten mensen met kanker te helpen en hebben we de vzw Klein Geluk opgericht om kankerpatiënten van alle leeftijden een hart onder de riem te steken.”