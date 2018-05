Leerlingen restaureren kleibreekmolen van Gilliot 18 mei 2018

02u34 0

Een tiental leerlingen van het Centrum Leren en Werken (CLW) van PTS Boom hebben een oude kleibreekmolen gerestaureerd. Die zal dit najaar worden overhandigd aan het Gilliot & Roelants Tegelmuseum in Hemiksem.





"We zijn de kleibreekmolen op het spoor gekomen dankzij de alertheid van de mensen van heemkring Heymissen", zegt Marc Vergauwen, projectmedewerker van Erfgoed Rupelstreek. "De molen werd vroeger gebruikt door de tegelfabriek Gilliot om de klei te verfijnen, maar was nu al ettelijke jaren buiten werking en stond gewoon te verroesten. We besloten de molen te laten restaureren en hem te conserveren."





In 2010 deed Erfgoed Rupelstreek al eens beroep op de leerlingen van het CLW voor de restauratie van een tegelpers. Dat is toen zo succesvol verlopen dat nu opnieuw bij het CLW werd aangeklopt. De voorbije twee schooljaren waren een tiental studenten en vier leerkrachten in de weer om de molen te herstellen. "Hun werk zit er nu voor 95 procent op en we zijn hen bijzonder dankbaar, in het bijzonder vakleerkracht Guy Schelfhout", aldus Vergauwen.





Omdat de leerlingen van het CLW al in juni afstuderen, werden ze gisteren in de bloemetjes gezet. Als dank voor hun geleverde restauratiewerk kregen ze een geleid museumbezoek en konden ze genieten van een maaltijd in de cafetaria van heemkring Heymissen. (BCOR)