Leerlingen Het Klaverbos maken ‘winterwensjes’ Ben Conaerts

12 december 2018

15u03 0 Hemiksem Basisschool Het Klaverbos maakt zich op voor haar jaarlijkse Winterwensfeest op vrijdag 14 december. De kinderen waren de voorbije dagen alvast druk bezig met het maken van de nodige knutselwerkjes.

Het Winterwensfeest van basisschool Het Klaverbos is niet zomaar een kerstmarkt. Het is ook een moment waarop de jongens en meisjes van de school naar buiten komen met hun zogenaamde ‘winterwensjes’. “We hebben iedere leerling gevraagd om zijn of haar wens op te schrijven en die wens te verwerken in een knutselwerkje”, zegt waarnemend directrice Marika Piessens. “Al die werkjes worden opgehangen in onze speelplaats, zodat alle ouders ze vrijdag kunnen komen nalezen. Sommige wensen zijn vrij algemeen, andere zijn heel persoonlijk. Een van onze kinderen wenst bijvoorbeeld om een overleden familielid nog eens terug te zien.”

Naast de ‘winterwensjes’ kan het Winterwensfeest nog uitpakken met andere troeven. Je kan allerlei spulletjes kopen, proeven van een hapje of een drankje, deelnemen aan een fakkeltocht en genieten van een optreden. Het Winterwensfeest vindt vrijdag plaats van 15.30 tot 19.30 uur en is voor iedereen gratis toegankelijk.