Leer dansen met rolstoel Ben Conaerts

16 januari 2019

Het is niet omdat je in een rolstoel zit, dat je niet kan dansen. Om dat te bewijzen, kan je op woensdag 30 januari in Hemiksem deelnemen aan een initiatie rolstoeldans. Lesgeefster Els Tiri is zevenvoudig Belgisch kampioen en toont je graag de verschillende mogelijkheden. Voorkennis is niet nodig.

“In de initiatie is zowel combi- als duorolstoeldansen mogelijk”, klinkt het. “Bij duodans dansen twee personen met een rolstoel samen. Dit kunnen twee handbewogen rolstoelen zijn, twee elektrische rolstoelen of een combinatie van de twee. Bij de combidans is het de bedoeling dat een danser met een rolstoel en een staande partner samen dansen. Ook hier kan het gaan om een elektrische of een handbewogen rolstoel.”

De initiatieles vindt plaats van 19.30 tot 22 uur in het Depot Deluxe. De toegang bedraagt 5 euro.