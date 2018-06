Laat je tegels schatten op Gilliotmarkt 16 juni 2018

In het Gilliot & Roelants Tegelmuseum vindt zondag de jaarlijkse Gilliotmarkt plaats. Van 10 tot 18 uur kan je er gratis terecht voor activiteiten in het teken van de oude Hemiksemse tegelfabriek Gilliot.





Mario Baeck, doctor in de kunstgeschiedenis en gespecialiseerd in historische keramische tegels, is opnieuw van de partij op de Gilliotmarkt. Hij geeft niet alleen een lezing over 120 jaar Gilliot en de aanwezigheid van de fabriek op Expo 58, maar neemt ook de tijd om je eigen tegels op waarde te schatten. Charlot De Bisschop, conservator en restaurator van keramiek, geeft tegelijk persoonlijk advies over eventuele restauratie en hergebruik van tegels. Verder worden er oude en recente films over de Gilliotfabriek geprojecteerd en kan je in de cafetaria van de heemkring terecht voor een hapje en een drankje. (BCOR)