Kris Verbeeck eerste opvolger op CD&V-Kamerlijst Ben Conaerts

26 februari 2019

16u27 0 Hemiksem Kris Verbeeck (32), voorzitter van CD&V Hemiksem, is de eerste opvolger op de Antwerpse Kamerlijst van CD&V.

Voor het eerst in meer dan vijftien jaar heeft de zuidrand van Antwerpen daarmee opnieuw zicht op een christendemocratisch parlementslid. Verbeeck, zaakvoerder van Ambulancecentrum Antwerpen, is een van de nieuwe gezichten op de lijst van CD&V. “CD&V heeft met de voorbije gemeenteraadsverkiezingen aangetoond nog altijd de grootste centrumpartij van Vlaanderen te zijn,” zegt Verbeeck. “Ik ben dan ook enthousiast dat ik als jonge ondernemer een prominente plek op de lijst krijg. Ik zal me tijdens de campagne inzetten voor veiligheid en de zorg voor kwetsbaren.”