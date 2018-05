Kinderen niet toegelaten op springkastelen NIEUW EVENT 'JUMP FOR JOY' PALMT PARK SINT-BERNARDUSABDIJ IN BEN CONAERTS

23 mei 2018

02u48 0 Hemiksem Hemiksem krijgt er een nieuw evenement bij. Op zaterdag 2 juni wordt het park aan de Sint-Bernardusabdij ingepalmd door het springkastelenfestival Jump for Joy. Opvallend: kinderen zijn niet toegelaten. "Voor de veiligheid", zegt organisator Percy Bulteel .

Na The Big Bounce in Sint-Niklaas en Summer Bounce in Antwerpen krijgt nu ook de Rupelstreek zijn eigen springkastelenfestival. Jump for Joy moet, zoals de naam laat vermoeden, op zaterdag 2 juni voor het nodige springplezier zorgen in het abdijpark bij de Sint-Bernardusabdij. Het concept is eenvoudig: volwassenen kunnen weer een dag lang het kind in zich bovenhalen en zich uitleven op allerlei mogelijke springkastelen. Maar liefst een dertigtal attracties worden er voor Jump for Joy van stal gehaald, inclusief een aantal stormbanen, hindernissenparcours en bungeesprongen. Dé eyecatcher wordt een springkussen van ongeveer 100 vierkante meter groot, mogelijk het grootste in zijn soort ter wereld.





Bezieler Percy Bulteel (31) is met het evenement niet aan zijn proefstuk toe. Als lid van de vzw Afterglow organiseerde hij de voorbije jaren al heel wat evenementen in Aartselaar. "Ik liep al een aantal jaar rond met het idee om een evenement te organiseren in de Rupelstreek. Eerst dacht ik aan een gratis of goedkoop muziekfestival in de lijn van het vroegere Casa Blanca Festival. Maar als je zoiets wil organiseren met goede artiesten, hangt daar een groot financieel risico aan vast. Daarom heb ik beslist het over een andere boeg te gooien en mee te surfen op het succes van de springkastelenfestivals in Antwerpen en Sint-Niklaas. Het gaat duidelijk om een concept dat veel mensen aanspreekt, maar dat nog nieuw is voor de streek. Als we de kaap van de 500 bezoekers halen, zou ik tevreden zijn."





DJ-sets

Opvallend is dat het evenement niet toegankelijk is voor kinderen. Er is een minimumleeftijd van achttien jaar, dus enkel volwassenen mogen het festivalterrein op. "Voor de veiligheid lijkt het ons niet zo'n goed idee om volwassenen en kinderen samen te laten springen", legt Percy uit. "Misschien dat we het evenement later kunnen uitbreiden met een extra dag die specifiek voor kinderen is bedoeld. Maar voor deze eerste editie mikken we enkel op volwassenen. De veiligheid is prioritair." Naast de springkastelen staat op Jump for Joy ook muziek centraal. De aanwezigen kunnen doorlopend genieten van dj-sets van onder meer DJ F.R.A.N.K, DJ Wout en DJ Ward. Voor de hongerige magen zijn er een aantal foodtrucks met een grote variatie aan maaltijden, snacks en dranken. Jump for Joy vindt plaats van 14 tot 1 uur. Tickets kosten 28,5 euro in voorverkoop en 32 euro aan de kassa.