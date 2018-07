Kinderen leren skaten op nieuw skatepark 06 juli 2018

De gemeentelijke sporthal heeft er een volwaardig skatepark bij. Om dat extra in de verf te zetten, organiseerde de vrijetijdsdienst gisterennamiddag een skateboardinitiatie. De gediplomeerde lesgevers van het Antwerp Skate Depot kwamen twee uur lang allerlei 'tips and tricks' geven en daarmee ging het tiental aanwezige jongens en meisjes gretig mee aan de slag. Dat ze af en toe eens onderuit gingen, kon de pret niet bederven. Of zoals één jonge skater het verwoordde: "Pijn hoort erbij, daar word je beter en sterker van." Op dinsdag 24 juli staat er een nieuwe skateboardinitiatie op de agenda. Jongens en meisjes die willen leren skaten of steppen, kunnen dan tussen 14 en 16 uur naar het skatepark afzakken.





