Kieslijst Open Vld krijgt vorm 10 april 2018

De kieslijst van Open Vld Hemiksem voor de volgende gemeenteraadverkiezingen krijgt stilaan vorm. Opvallend is het grote aandeel nieuwkomers: tien van 21 kandidaten nemen voor het eerst aan de verkiezingen deel. "We hebben de laatste jaren met succes geïnvesteerd in het aantrekken van nieuwe leden die oprecht begaan zijn met de toekomst van Hemiksem", klinkt het bij de partij.





Lijsttrekster Birgit De bondt wordt ondersteund door Jan Gysbrechts op plaats twee en Greet Jacops op plaats drie. Gregory Buelens en huidig voorzitster Hilde Hellemans vervolledigen de top vijf. Verder zijn nog vier nieuwkomers op te merken bij de eerste tien plaatsen: Omar Mohamed (op 6), Ignaz Verhoeven (op 7), Winok de Maeyer (op 8) en Joeri Mampaey (op 9). Flor Keveryn, voormalig schepen en wellicht de bekendste naam op de lijst, krijgt de elfde plaats toebedeeld. Erevoorzitter Albert De Bruyn wordt lijstduwer. Ook Tania De Maeyer (op 10), Christine Jacobs (op 12) en Elvira Caers (op 20) waren er met de vorige verkiezingen al bij en hebben nu opnieuw een plaats gekregen. (BCOR)