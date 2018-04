Kersvers logo gaat gepaard met frisse slogan: 'Helemaal Hemiksem' 20 april 2018

03u01 0 Hemiksem De gemeente Hemiksem heeft zijn huisstijl vernieuwd. Er is niet alleen een nieuw gemeentelijk logo, maar ook een nieuwe gemeenteslogan. 'Helemaal Hemiksem', luidt die.

"Ons vorige logo bestond al twintig jaar", zegt burgemeester Luc Bouckaert (CD&V). "Het was dus tijd voor een nieuw, fris en eigentijds exemplaar. Zo'n jaar geleden zijn we gestart met de zoektocht naar een nieuw logo met gepaste slogan. Inwoners van Hemiksem mochten hun ideeën bezorgen."





Voortaan luidt de slogan 'Helemaal Hemiksem', een vondst van een inwoner. Het logo bevat de letter 'H', die zowel verwijst naar Hemiksem als naar het rijke verleden van de voormalige Gilliotfabriek. Destijds werden daar miljoenen tegels geperst met telkens de letter H erin. Dwars door de H zitten een blauwe en een groene golf. Het blauw refereert naar de Schelde, het groen naar de inspanningen van de gemeente om voldoende groene ruimte te voorzien.





Dat de nieuwe huisstijl juist nu wordt gelanceerd, is geen toeval. "Komende zondag vindt de officiële administratieve integratie plaats van de gemeente en het OCMW", zegt de burgemeester. "Vanaf volgende week zullen beide organisaties dus één geheel vormen en dezelfde huisstijl gebruiken. Het nieuwe logo zal ook in het straatbeeld te zien zijn. Op alle invalswegen en toegangspunten zullen vaandels de bezoekers verwelkomen." (BCOR)