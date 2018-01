Kerkuil nestelt zich in abdijtoren 25 januari 2018

02u31 0 Hemiksem Er zit opnieuw een kerkuil in de toren van de Sint-Bernardusabdij. Enkele bezoekers hebben onlangs sporen van de uil kunnen waarnemen. Er werden niet alleen enkele braakballen gevonden, ook het dier zelf kon worden gespot in de opening van de muur.

Erik De Keersmaecker van Natuurpunt Rupelstreek is opgetogen met de aanwezigheid van het beestje. "Al sinds 1992 werken we met onze vrijwilligers keihard aan de bescherming van de kerkuil. De voorbije 25 jaar werden er in de Rupelstreek en omstreken meer dan honderd nestkasten geplaatst, waarvan er nu een dertigtal bewoond zijn. Een van die nestkasten staat in de toren van de abdij in Hemiksem. In 1992 was de abdij een van de eerste plaatsen waar onze vrijwilligers een paartje kerkuilen vonden. Toen waren de zolders van de abdij nog toegankelijk voor de kerkuil door de vele gaten en spleten in de daken. Na de restauratie van de daken hebben onze vrijwilligers een nestkast in de toren van de abdij geplaatst. Die nestkast bleef de voorbije jaren onbewoond, maar daar komt nu dus verandering in."





Bekaertsite

"Dit is fantastisch nieuws", reageert ook milieuschepen Jenne Meyvis (Groen). "Dit geeft een extra stimulans om te blijven inzetten op de open ruimte en op ecologische verbindingen. De acht hectare aaneengesloten groen die op de Bekaertsite wordt gecreëerd, zal daar sterk aan bijdragen. We gaan de komende weken samen met Natuurpunt bekijken of we extra maatregelen moeten nemen om de kerkuil alle kansen te bieden." (BCOR)