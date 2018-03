Kartellijst CD&V-Groen krijgt steeds meer vorm 20 maart 2018

De kartellijst waarmee CD&V en Groen naar de gemeenteraadsverkiezingen trekken, krijgt alsmaar meer vorm. CD&V heeft nu reeds tien plaatsen ingevuld, met huidig burgemeester Luc Bouckaert (CD&V) als lijsttrekker.





Schepen van Jeugd en Lokale Economie Koen Scholiers wordt lijstduwer, terwijl met Jill Van Wijnsberghe een opvallende naam de tweede plaats bekleedt. Van Wijnsberghe kan terugvallen op twaalf jaar ervaring als gemeenteraadslid in Schelle, maar is sinds kort naar Hemiksem verhuisd.





Huidig gemeenteraadslid en ondervoorzitster Annick De Wever heeft de vierde plaats toebedeeld gekregen en OCMW-raadslid Vivianne Verlooy staat op de elfde plaats. Verder zijn ook Joyce Vercauteren, Dirk Verlinden, Maarten Sterckx, Johny Rens en Kurt Verberckt zeker van hun plekje op de lijst. In totaal zal CD&V zeventien plaatsen op de kartellijst invullen, kartelpartner Groen neemt er vier voor zijn rekening.





Daar zijn voorlopig enkel huidig schepen van Milieu Jenne Meyvis (derde) en Jo Van Hevere (vijfde) zeker van hun plaats. (BCOR)