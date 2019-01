Joko Togo zoekt handpoppen en verkleedkleren Ben Conaerts

15 januari 2019

De vzw Joko Togo, die een weeshuis uitbaat in Togo, is dringend op zoek naar een of meerdere poppenkasten, handpoppen, verkleedkleren en speelgoedwinkeltjes. De vzw hoopt om de spullen tegen 7 februari in bezit te hebben. Wie iets te schenken heeft, kan dat laten weten via een mailtje naar info@jokotogo.com. Er wordt daarna contact opgenomen.

Joko Togo is een initiatief van de Hemiksemse Sylvia Roovers. Zij baat al sinds 2010 een weeshuis uit in het Togolese dorpje Wli. Momenteel verblijven er negentien kinderen die dankzij de vzw genieten van een warme thuis en degelijk onderwijs. Meer info is te vinden op de website www.jokotogo.com.