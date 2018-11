Jo Vandeurzen (CD&V) is fan van jeugdroman ‘Robbe’ Ben Conaerts

13 november 2018

‘Robbe’, de jeugdroman die Ria Maes, Aron Wade en Marc De Bel hebben geschreven over depressie, kan rekenen op de steun van Jo Vandeurzen (CD&V). In een tweet laat de Vlaams minister van Volksgezondheid weten dat hij het boek een warm hart toedraagt. “Een krachtig boek voor jongeren die psychisch kwetsbaar zijn”, tweette hij.

De Hemiksemse Ria Maes is alvast blij met het duwtje in de rug. “Het is heel fijn dat de minister ons boek aanbeveelt.”

‘Robbe’ gaat over een 16-jarige jongen die op school het mikpunt is van pesterijen en opeens de kans krijgt een hoofdrol te spelen in een tv-reeks. Plots is hij populair, verdient hij veel geld en staat hij om de haverklap in de ‘boekjes’. Maar al snel komt Robbe erachter dat ook deze medaille een keerzijde blijkt te hebben.

“Het verhaal is fictief, maar de emoties die Robbe ervaart zijn degene waar ook Aron Wade mee kampte tijdens zijn depressie. Het boek geeft de boodschap mee dat het oké is om kwetsbaar te zijn, dat dat hoort bij het menszijn. Je moet je geluk niet zoeken bij een ander, maar in de eerste plaats bij jezelf”, aldus Maes.

