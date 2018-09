Infomoment over sanering Bekaertsite 07 september 2018

OVAM en De Scheldestroom nv zullen de komende jaren de Bekaertsite grondig saneren. Daarvoor werd een bodemsaneringsproject opgestart. Na meer dan 100 jaar bedrijfsactiviteit aan de Scheldeboord wil men de gronden nabij de Schelde klaar maken voor de herontwikkeling van de site. Het is de eerste belangrijke stap naar een nieuwe toekomst voor dit deel van de Scheldeboorden. Om de bewoners te informeren wat het bodemsaneringsproject omvat, organiseert de gemeente op maandag 10 september een infomoment in de raadszaal van het Administratief centrum. Daar wordt om 19.30 uur meer uitleg gegeven over de aanpak van de sanering. Geïnteresseerden kunnen aanwezigheid melden via het nummer 03/288.26.63 of sven.vangyseghem@hemiksem.be. (BCOR)