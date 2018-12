Infomoment over groendaken Ben Conaerts

06 december 2018

Op dinsdag 11 december vindt in het gemeentehuis van Hemiksem een infomoment plaats over groendaken. Je krijgt er alle info over de voordelen van een groendak en komt er te weten hoe je jezelf kan aansluiten bij een groepsaankoop. Het infomoment gaat van start om 19 uur en is gratis toegankelijk.