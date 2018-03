Infoavond rond plannen abdijpark 05 maart 2018

De gemeente Hemiksem organiseert morgen een infomoment over de toekomst van de Sint-Bernardusabdij. Sinds 2017 namen de gemeente en vzw Kempens Landschap het 14 hectare grote park rondom de abdij in erfpacht. Het studiebureau Antea werd aangesteld om een passend beheerplan op te maken. Tijdens het infomoment wordt het beheerplan voorgesteld. Buurtbewoners krijgen info over het onderzoek dat werd gevoerd en over de doelstellingen en visie van het beheerplan. Nadien kan je zelf mee aan de slag via interactieve tafelsessies. Geïnteresseerden worden verwacht om 18.30 uur in de Scheldezaal in het gemeentehuis. Inschrijven via www.hemiksem.be. (BCOR)