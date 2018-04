Hemiksem zoekt 'verdienstelijke inwoners' 25 april 2018

De voorbije gemeenteraad werd een nieuw reglement goedgekeurd waardoor inwoners iemand kunnen nomineren voor de titel van 'verdienstelijke inwoner' van Hemiksem. Dit kan iemand zijn die een opvallende, moedige of niet-alledaagse handeling stelde, zoals bijvoorbeeld het helpen van een persoon in nood. Ook inwoners, verenigingen of organisaties die wegens bijzondere prestaties aan de gemeente een extra impuls gaven, komen in aanmerking. "Een verdienstelijk inwoner dient bij de gemeente voorgedragen te worden door derden. De genomineerden hoeven zelf dus niet op de hoogte te zijn van hun nominatie", legt burgemeester Luc Bouckaert (CD&V) uit. De weerhouden laureaten worden uitgenodigd tijdens de ontvangst van de nieuwe inwoners op 25 september 2018. Daar ontvangen ze in het bijzijn van de mensen die het voorbije jaar in Hemiksem kwamen wonen de oorkonde van 'verdienstelijke inwoner'. Kandidaturen kunnen tot 1 juni worden ingediend via het formulier op www.hemiksem.be of via informatie@hemiksem.be. (BCOR)