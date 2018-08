Hemiksem Vooruit strikt nu ook Frank Smet 09 augustus 2018

02u51 0 Hemiksem Hemiksem Vooruit, de nieuwe burgerpartij rond raadslid en lijsttrekker Cliff Mostien, heeft zich versterkt met Frank Smet. Eerder lieten ook Ria Maes en Dave Petry al weten voor de partij op te komen.

Smet is gepensioneerd voeger en staat in de gemeente vooral bekend omwille van zijn inzet voor het heemmuseum. Daar is hij elke donderdag in de weer om de geschiedenis van Hemiksem levendig te houden. Anderen kennen hem dan weer van een andere uit de hand gelopen hobby: zijn monumentale kerstdorp, dat hij al twee jaar op rij in het heemmuseum mocht opstellen.





Mensen helpen

Cliff Mostien is tevreden dat Smet de burgerpartij wil steunen. "Nog voor er sprake was van Hemiksem Vooruit, toonde Frank zich al enorm enthousiast om iets te betekenen voor de gemeente en haar inwoners. Mensen helpen en er voor hen zijn, dat is voor Frank politiek."





(BCOR)