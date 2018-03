Hellvoc op zoek naar finale tegen Eternit 01 maart 2018

02u32 0

BEKER VAN VLAANDEREN

Een bijzonder druk weekend bij Hellvoc wordt zondagavond afgesloten met de halve finale van de Vlaamse beker, waarin de heren 1 het opnemen tegen Eternit. Terwijl de thuisploeg aan de leiding staat in eerste divisie A, is men bij Eternit tevreden met het behoud in de reeks.





"Wij willen alles winnen", zegt coach Peter Bierinckx bij de thuisploeg. "De competitie is uiteraard het belangrijkste en we hebben een mooie voorspong op Beverlo. Een beker winnen is dan een toetje en we zijn nu al zeker van de finale van de Antwerpse beker tegen Puurs. De halve finale van de Vlaamse beker tegen Eternit wordt voor ons een belangrijke, match maar het thuisvoordeel is al bij al niet te onderschatten. We mogen er vanuit gaan dat we goed zullen aangemoedigd worden door onze supporters, maar we gaan uiteraard ook uit van onze eigen kracht. We zijn bezig aan de schitterend seizoen en de winst van de Vlaamse beker zou dat extra glans geven. Eerst echter de halve finale. Iedereen binnen de groep ligt erop gebrand. We willen als naar gewoonte de match meteen in handen nemen en de greep nadien niet lossen", blikt Bierinckx vooruit. (HFO)