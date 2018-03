Helke Verdick trekt lijst N-VA Hemiksem 13 maart 2018

N-VA Hemiksem trekt naar de verkiezingen met Helke Verdick als lijsttrekker. Verdick is voorzitter van de plaatselijke afdeling en huidig gemeenteraadslid. Ze werkt als parlementair medewerkster van Johan Knaps (N-VA) in de Kamer. Op de tweede plaats staat Gregory Müsing, terwijl Rita Goossens de derde plaats bekleedt. Müsing en Goossens zitten beiden eveneens in de Hemiksemse gemeenteraad. De vierde plaats is voor OCMW-raadslid Karina van Heirle. Bjorn Frederickx, vrijwillig brandweerman en beroepshalve veiligheidsagent in de geldtransportsector, zal de lijst duwen. "We willen in de verkiezingen de nadruk leggen op een betere mobiliteit, meer veiligheid, een betere besteding van de financiële middelen en het stimuleren van het lokale ondernemerschap", aldus Verdick. (BCOR)